Каждый цветок — фиолетовая тарелка с белой снежинкой посередине. Многолетник цвета сумеречного неба

Этот сорт бальзамина Уоллера — настоящая фиолетовая феерия с белой звездой в центре. Компактный кустик высотой всего 15–20 см и шириной до 25 см, самостоятельно ветвится в пышную подушку без всякой прищипки. С июня по сентябрь (а в теплую осень и до октября) все растение сплошь покрыто многочисленными цветками пурпурно-сиреневого оттенка, и в каждом — выразительная белоснежная звезда, словно маленький фонарик. Диаметр цветка — 3–5 см, но их так много, что зелени почти не видно.

Бальзамин «баланс виолет стар» идеален для тех, кто ценит красоту без лишних хлопот. Он не вытягивается, не требует формировки, прекрасно растет на солнце и в полутени, мирится с кратковременной засухой и не боится дождей. Единственное — не переносит заморозков (как и все бальзамины), поэтому в открытом грунте выращивается как однолетник. Но за один сезон он создает такой плотный цветущий ковер, что жалеть о недолговечности не приходится. Идеален для переднего края клумб, для бордюров, для балконных ящиков и контейнеров. Лучшие соседи — белые, желтые или розовые петунии, а также лобулярия. Срезанные веточки стоят в вазе больше недели.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.