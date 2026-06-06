ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 15:00

Каждый цветок — фиолетовая тарелка с белой снежинкой посередине. Многолетник цвета сумеречного неба

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот сорт бальзамина Уоллера — настоящая фиолетовая феерия с белой звездой в центре. Компактный кустик высотой всего 15–20 см и шириной до 25 см, самостоятельно ветвится в пышную подушку без всякой прищипки. С июня по сентябрь (а в теплую осень и до октября) все растение сплошь покрыто многочисленными цветками пурпурно-сиреневого оттенка, и в каждом — выразительная белоснежная звезда, словно маленький фонарик. Диаметр цветка — 3–5 см, но их так много, что зелени почти не видно.

Бальзамин «баланс виолет стар» идеален для тех, кто ценит красоту без лишних хлопот. Он не вытягивается, не требует формировки, прекрасно растет на солнце и в полутени, мирится с кратковременной засухой и не боится дождей. Единственное — не переносит заморозков (как и все бальзамины), поэтому в открытом грунте выращивается как однолетник. Но за один сезон он создает такой плотный цветущий ковер, что жалеть о недолговечности не приходится. Идеален для переднего края клумб, для бордюров, для балконных ящиков и контейнеров. Лучшие соседи — белые, желтые или розовые петунии, а также лобулярия. Срезанные веточки стоят в вазе больше недели.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Лепестки цвета марсала с фиолетовой дымкой — как любимое вино в каплях росы. Многолетник-самоцвет для яркого сада
Общество
Лепестки цвета марсала с фиолетовой дымкой — как любимое вино в каплях росы. Многолетник-самоцвет для яркого сада
Каждый цветок — как капля растопленного янтаря с огненным сердцем. Сорт-рекордсмен по длительности цветения
Общество
Каждый цветок — как капля растопленного янтаря с огненным сердцем. Сорт-рекордсмен по длительности цветения
7 ошибок при выращивании огурцов, которые совершают даже опытные дачники
Общество
7 ошибок при выращивании огурцов, которые совершают даже опытные дачники
Посейте весной — все лето цветник в алых пламенеющих шарах. Однолетник цвета спелой вишни для ярких клумб
Общество
Посейте весной — все лето цветник в алых пламенеющих шарах. Однолетник цвета спелой вишни для ярких клумб
садоводы
дачники
цветы
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о связях Армении и посольства США в 90-х
Два человека погибли при столкновении трех машин под Томском
На ЗАЭС рассказали о ситуации с энергоснабжением станции
Забытый гаджет сжег автомобиль
Армению охватила волна арестов в преддверии важнейшего события
Трампу дали «зеленый свет» на снос статуи Свободы бульдозером
«Беспредельные махинации»: Слуцкий осудил действия Пашиняна перед выборами
МИД Азербайджана: спасатели из РФ устанавливают личности погибших моряков
Уход Поверенновой, условие для отъезда из РФ: как живет Александр Жигалкин
«Кладбище» наземных дронов ВСУ обнаружили под Харьковом
Садист избил девушку до потери сознания и соврал полиции, что она упала
Восемь групп разминирования задействовали в Ленобласти после атаки БПЛА
Застрявший в Китае российский подросток вылетел домой
Папа римский сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»
Трехлетний мальчик загадочно исчез в российском регионе
В Ленобласти прояснили ситуацию с пожаром после атаки ВСУ
Стало известно, готов ли 51-летний Ди Каприо стать отцом
Российская спортсменка победила в финале юниорского чемпионата Франции
«Побеждает 100%»: Андреасян признал, что ИИ может снимать лучше человека
Погода в Москве в воскресенье, 7 июня: яркое солнце, жара до +28 и духота
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.