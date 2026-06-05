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05 июня 2026 в 15:00

Посейте весной — все лето цветник в алых пламенеющих шарах. Однолетник цвета спелой вишни для ярких клумб

Фото: D-NEWS.ru
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Василек «ред болл» (красный шар) — это однолетник, который за одно лето успевает создать в саду настоящее буйство красок, обычно присущее многолетним цветам. Его ярко-красные махровые соцветия-корзинки распускаются с июня до самых заморозков, даря ни с чем не сравнимую радость и ощущение непрекращающегося праздника. Растение формирует прямостоячий, сильно ветвящийся куст высотой 60–80 см, полностью усыпанный яркими «помпонами» диаметром 5–8 см. Садоводы любят его за непревзойденную неприхотливость и холодостойкость: он без проблем прорастает при посеве сразу в открытый грунт, выдерживает легкие заморозки и не требует сложного ухода.

Этот солнечный цветок идеально подходит для создания ярких акцентов в миксбордерах и рабатках, а его привлекательный вид обязательно привлечет в сад полезных насекомых-опылителей. Чтобы добиться максимальной декоративности, достаточно выбрать для василька хорошо освещенное место с рыхлой, некислой почвой. Даже если вы забудете его полить, «ред болл» не засохнет — его мощная корневая система способна добывать влагу из глубины. Регулярное удаление увядших соцветий стимулирует образование новых бутонов, продлевая цветение до глубокой осени.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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