Эти «подушки» вырастут даже на камнях и выживут в −35: многолетник-ковер, который украшает сад до 10 лет

Эти «подушки» вырастут даже на камнях и выживут в −35: многолетник-ковер, который украшает сад до 10 лет

Хотите превратить альпийскую горку или сухой склон в живой цветущий ковер? Тогда обратите внимание на камнеломку Арендса (саксифрагу). Этот миниатюрный многолетник быстро разрастается в плотные подушки и весной буквально скрывается под сотнями нежных цветков белого, розового или малинового оттенка.

Во время цветения растение напоминает пушистое облако, парящее над ярко-зеленой листвой. Камнеломка Арендса зацветает одной из первых — обычно в мае и июне, когда многие декоративные культуры только начинают набирать силу. Высота куртин редко превышает 15–20 см, поэтому растение идеально подходит для рокариев, подпорных стенок, бордюров и альпинариев.

Главное достоинство саксифраги — удивительная неприхотливость. Она выдерживает морозы до −35 °C, хорошо зимует без укрытия и способна расти на одном месте 8–10 лет. Растение предпочитает легкую полутень и умеренно влажную почву, но легко переносит кратковременную засуху. Интересный факт: в природе некоторые виды камнеломок способны укореняться прямо в трещинах скал, за что растение и получило свое название.

Среди самых красивых сортов садоводы особенно выделяют Purple Robe с яркими малиново-пурпурными цветками, Schneeteppich с белоснежным цветением и Peter Pan с крупными нежно-розовыми бутонами. Посаженные группой, они создают эффект цветущего ковра, который выглядит дорого и ухоженно даже без сложного ухода.