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04 июня 2026 в 19:48

«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге

Глава делегации США назвал Петербург одним из лучших творений человечества

Санкт-Петербург Санкт-Петербург Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Санкт-Петербург — одно из лучших творений человечества, заявил глава делегации США Родни Кук на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что чувствует особую связь с городом на Неве и его история напоминает родную Атланту, передает РИА Новости.

Там, откуда я родом, мой город тоже находился в осаде и подвергался бомбардировкам во время войны. Фюрер хотел проехать на своем Mercedes-Benz под аркой Адмиралтейства, подняться на балкон Зимнего дворца и обратиться к жителям этого города, а затем уже на следующий день сровнять с землей весь город — одно из лучших творений человечества, — заявил Кук.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в Россию, назвала Москву невероятным городом с чистыми улицами и красивой архитектурой. Она добавила, что теперь понимает, почему «говорящие головы» начинают «паниковать, кричать и лгать» о якобы российском сговоре, когда кто-то из высокопоставленных лиц США приезжает в российскую столицу.

До этого директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что российские системы противовоздушной обороны вызывают большой интерес у зарубежных партнеров. Он добавил, что сегодня системы ПВО стали одним из первостепенных видов вооружений.

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