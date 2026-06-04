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04 июня 2026 в 19:38

Лантратова потребовала от ООН осудить удары ВСУ по мирным гражданам

Лантратова призвала ООН и ОБСЕ публично осудить атаку ВСУ в Енакиево

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова направила обращения в ООН и ОБСЕ с призывом публично осудить атаки Вооруженных сил Украины на гражданское население, передает ТАСС. Поводом для обращений стал удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево, а также продолжающиеся обстрелы мирных жителей в приграничных регионах России.

В своих письмах омбудсмен обратила внимание верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на эти обстоятельства. Она попросила международного чиновника обратить внимание мирового сообщества и международных правозащитных организаций на действия Киева.

Прошу вас <…> признать террористический характер осуществленных вылазок против мирного населения на территории РФ, придать публичному осуждению подлые, осознанные и бесчеловечные преступления, совершаемые украинскими вооруженными формированиями и дать им справедливую и объективную оценку, — сказано в обращении.

Ранее Лантратова назвала удары ВСУ по мирной инфраструктуре и гражданским лицам в Крыму очередным актом государственного терроризма со стороны Киева. Омбудсмен выразила соболезнования родным погибших и пожелала выздоровления раненым.

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