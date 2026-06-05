Посадите в июне — все лето клумба в золотисто-оранжевых бутонах с шоколадным глазком. Многолетник цвета утренней зари для красивого сада

Посадите в июне — все лето клумба в золотисто-оранжевых бутонах с шоколадным глазком. Многолетник цвета утренней зари для красивого сада

Гацания «триада», которую за яркую экзотическую красоту называют африканской или полуденной ромашкой, — настоящий подарок для тех, кто ищет неприхотливое, но невероятно эффектное украшение сада. Растение идеально подходит для создания ярких акцентов: из года в год куст разрастается, увеличивая количество соцветий и превращаясь в живописный цветущий ковер.

Миниатюрная высота в 20–30 см позволяет ему занимать самые почетные места на клумбе, не загораживая собой соседей по цветнику. Главное достоинство гацании — ее ослепительное цветение, длящееся с июня по октябрь и не прекращающееся даже под осенними дождями. Цветки-ромашки диаметром до 7–10 см раскрываются вслед за первыми лучами солнца, а на ночь или в пасмурную погоду их лепестки сворачиваются в тугие бутоны.

Палитра окрасок в смеси «триада» поистине королевская: встречаются чистые солнечно-желтые, апельсиново-оранжевые, огненно-красные, малиновые и нежно-розовые лепестки, нередко с контрастными полосками или темным пятном в основании. Растение крайне выносливо — оно без труда переносит легкие возвратные заморозки до –5 °C и прекрасно себя чувствует в сильную жару без частых поливов. Для пышного цветения гацании достаточно открытого солнца, рыхлой некислой почвы и отсутствия застоя воды. Благодаря стойкости ветвистые кустики прекрасно растут не только на клумбах, но и в контейнерах на балконах.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.