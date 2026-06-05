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05 июня 2026 в 12:57

Психолог объяснила, как избежать ипохондрии

Психолог Жучкова: для лечения ипохондрии нужно перестать бояться симптомов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для лечения ипохондрии нужно перестать бояться симптомов, рассказала «МК в Ленобласти» психолог Наталья Жучкова. Она отметила, что чем больше человек боится симптома, тем чаще его находит.

Специалист подчеркнула, что страх порождает напряжение, которое вызывает реальные телесные ощущения, подпитывающие страх. Жучкова посоветовала вначале пройти полную диспансеризацию и исключить реальное заболевание.

Психолог отметила, что работа с психологом будет необходима, если страх не уходит неделями и мешает работать и спать. По ее словам, в таком состоянии важно перестать вращаться вокруг себя и найти точку опоры в мире за пределами собственного тела.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина рассказала, что тревожное расстройство, которое длится около полугода, является прямым поводом для обращения к врачу. По ее словам, в отличие от временного стресса, такой медицинский диагноз серьезно влияет на качество жизни и требует профессиональной помощи.

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