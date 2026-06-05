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05 июня 2026 в 08:45

Распускается пурпурным, розовым, белым и золотым — словно фейерверк на вашей клумбе. Многолетник для ярких акцентов

Фото: D-NEWS.ru
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Статица Pacific (кермек) — это многолетнее растение, которое в нашем климате чаще выращивают как однолетник, и оно по праву считается одним из самых эффектных и неприхотливых сухоцветов. Ее яркие, будто бумажные соцветия украшают сад с середины лета до самых заморозков, а также становятся основой для живописных зимних композиций.

Растение образует компактный, но пышный куст высотой 50–90 см с прямостоячими, сильно разветвленными стеблями. Мелкие цветки размером 1–2 см имеют яркую, часто двухцветную окраску: в смеси Pacific представлены оттенки синего, голубого, розового, белого, лавандового и абрикосового — словно россыпь драгоценных камней.

Статица невероятно жизнестойка: она солнцелюбива и засухоустойчива, практически не нуждается в поливе, накапливая влагу в мощном стержневом корне. Ей не страшна жара. К почвам растение неприхотливо, хорошо растет на легких, даже небогатых грунтах, главное — хороший дренаж и отсутствие застоя воды. Взрослые экземпляры выдерживают заморозки до −5 °C, что позволяет продлить их декоративность в саду. В регионах с холодной весной статицу выращивают через рассаду. Статица станет ярким акцентом в миксбордере, каменистом саду или бордюре, но главное ее достоинство — в срезке и как сухоцвет. Срезанные цветы почти не теряют цвет и форму, сохраняясь годами, и идеальны для зимних букетов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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