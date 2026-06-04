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04 июня 2026 в 12:00

Нежные лепестки чистейшего белого, а в центре — таинственный глаз цвета глубоких сумерек. Африканская ромашка для сада-мечты

Фото: D-NEWS.ru
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Остеоспермум, который за выразительный центр прозвали «голубоглазой ромашкой», — это настоящее украшение сада, способное соперничать с самыми популярными летниками. Его цветки, напоминающие крупные ромашки, обладают особой магией: в центре каждого из них горит фиолетовый глазок, окруженный белоснежными лепестками, что создает потрясающий контраст. В зависимости от сорта, высота растения варьируется: низкорослые сорта вроде «акила вайт парпл ай» достигают лишь 30–35 см, формируя аккуратные полусферические кусты. Более высокие разновидности, как «небо и лед», могут вырастать до 50–60 см. Эта особенность позволяет использовать остеоспермум как для обрамления клумб и бордюров, так и для создания ярких акцентов в центре цветника.

Остеоспермум — удивительно живучий и неприхотливый многолетник, который в нашем климате чаще всего выращивают как однолетник. Лучше всего он чувствует себя на открытых солнцу участках, радуя цветами с июня до самых заморозков. Поскольку растение родом из Южной Африки, оно легко переносит засуху, но может пострадать от застоя влаги у корней. Поэтому при посадке важно обеспечить ему рыхлую, хорошо дренированную почву.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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