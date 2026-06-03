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03 июня 2026 в 23:00

Посадите этот куст — и все лето он будет усыпан перламутровыми жемчужинами, сияющими на солнце

Фото: D-NEWS.ru
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Этот многолетник будет радовать белоснежным сиянием долгие годы без лишних хлопот. Он образует аккуратный, компактный куст и цветет бутонами, переливающимися на солнце, как драгоценные камни.

Тысячелистник птармика «жемчужница» формирует плотные куртины высотой 60–80 см, которые сохраняют форму на протяжении всего сезона без вашего участия. С июля по октябрь, а иногда и до первых заморозков, над изящной зеленью возвышаются многочисленные цветоносы, увенчанные махровыми соцветиями-корзинками.

Они похожи на россыпь мелких жемчужин или миниатюрные снежные шарики, а на солнце лепестки приобретают холодновато-белое, почти перламутровое сияние.

Главное преимущество «жемчужницы» — невероятная выносливость. Она засухоустойчива благодаря глубоким корням, полив нужен только в аномально жаркое лето. Отлично зимует без укрытия и практически не поражается вредителями и болезнями.

Ранее было названо растение, которое цветет в самой глухой тени.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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