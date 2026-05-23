Растет и цветет в самой глухой тени: чудо-цветок — не поливаешь, а он весь в соцветиях

Живучка ползучая (аюга) — это многолетнее растение, которое получило свое имя не случайно: оно выживает там, где другие сдаются.

Ее главное преимущество — феноменальная теневыносливость: она растет и цветет в самой глухой тени под деревьями, кустами и с северной стороны дома, где газонная трава не выживает. При этом живучка нетребовательна к почве, зимостойка, практически не болеет и не нуждается в подкормках — достаточно естественных осадков даже в засушливое лето.

Ее декоративные листья бывают зелеными, бордовыми, фиолетовыми, почти черными и даже пестрыми с кремовой каймой, а с конца мая по июль распускаются синие, голубые, розовые или белые колосовидные соцветия высотой до 35 см. Живучка образует плотный ковер, через который не пробиваются сорняки.

Однако есть и серьезный минус: она может вытеснять нежные растения в цветниках. Поэтому сажать ее лучше под деревьями, на пустующих участках или в контейнерах, а усы нужно вовремя обрезать.

