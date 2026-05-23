Выставил в мае на балкон и забыл до октября: цветы, которые не надо прятать от солнца и дождя

Хотите, чтобы балкон или веранда были украшены цветами все лето? В конце мая наступает идеальное время, чтобы купить и выставить на открытый воздух цветы, которым не страшны ни палящее солнце, ни проливные ливни.

Пеларгония плющелистная (ампельная герань): ее жесткие листья не портятся от воды, яркие шапки соцветий выдерживают порывы ветра, она не требует частого полива.

Бакопа (сутера) создает эффект нежного водопада из сотен белых, розовых или голубых цветков, цветет с мая до самых заморозков и быстро восстанавливается после непогоды.

Для солнечных мест идеальна калибрахоа — в отличие от капризной петунии, ее цветки не повреждаются дождями и быстро сохнут.

Хотите что-то необычное? Ангелония узколистная, или «орхидея для ленивых», формирует компактные кустики с изящными колосовидными соцветиями белого, розового, сиреневого и фиолетового цветов, источает приятный яблочный аромат и не требует сложного ухода.

Все эти растения не нужно прятать от солнца или заносить в комнату перед дождем.

