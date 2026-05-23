Цветы против комаров: работают на даче круче спреев и фумигаторов

Цветы против комаров: работают на даче круче спреев и фумигаторов

Если вы мечтаете о летних вечерах на даче без комариного звона, не спешите покупать спреи и фумигаторы — достаточно посадить правильные цветы.

Абсолютный лидер среди природных репеллентов — агератум, который выделяет кумарин, входящий в состав почти всех средств от комаров. Его пушистые голубые шапки цветут с июля до заморозков и работают как живой щит.

Лаванда не только успокаивает нервную систему своим ароматом, но и заставляет комаров держаться подальше от вашей беседки.

Бархатцы — настоящие универсальные солдаты: их резкий запах отпугивает не только комаров, но и мух, и даже медведку с кротами.

Гвоздика и пижма содержат эфирные масла, которые насекомые не выносят на дух. Не забывайте про котовник — научные исследования подтвердили, что содержащийся в нем непеталактон отпугивает комаров в 10 раз эффективнее цитронеллы.

Посадите эти растения плотной группой в зоне отдыха, у крыльца или вдоль дорожек — и уже в середине лета вы заметите разницу: комары будут облетать ваш участок стороной.

Ранее был назван цветок, который отпугивает тлю со всего участка.