23 мая 2026 в 15:00

Цветы против комаров: работают на даче круче спреев и фумигаторов

Если вы мечтаете о летних вечерах на даче без комариного звона, не спешите покупать спреи и фумигаторы — достаточно посадить правильные цветы.

Абсолютный лидер среди природных репеллентов — агератум, который выделяет кумарин, входящий в состав почти всех средств от комаров. Его пушистые голубые шапки цветут с июля до заморозков и работают как живой щит.

Лаванда не только успокаивает нервную систему своим ароматом, но и заставляет комаров держаться подальше от вашей беседки.

Бархатцы — настоящие универсальные солдаты: их резкий запах отпугивает не только комаров, но и мух, и даже медведку с кротами.

Гвоздика и пижма содержат эфирные масла, которые насекомые не выносят на дух. Не забывайте про котовник — научные исследования подтвердили, что содержащийся в нем непеталактон отпугивает комаров в 10 раз эффективнее цитронеллы.

Посадите эти растения плотной группой в зоне отдыха, у крыльца или вдоль дорожек — и уже в середине лета вы заметите разницу: комары будут облетать ваш участок стороной.

Дочь Запашного попала в реанимацию
Почему не работает Telegram сегодня, 23 мая: замедление, когда заблокируют
Посадите семена в мае — в июле клумба в двухцветных колокольчиках. Яркий однолетник с пурпурно-белыми соцветиями
Цветы-«подушки» для ленивых клумб: украшение, которое цветет без устали — застилает все ковром
Дарья Иванова
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

