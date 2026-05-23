23 мая 2026 в 12:04

Цветы-«подушки» для ленивых клумб: украшение, которое цветет без устали — застилает все ковром

Есть многолетники, которые не требуют сложного ухода, не капризничают из-за жары и при этом выглядят так, будто над клумбой работал ландшафтный дизайнер. Именно такими считаются цветы-«подушки» — низкие растения, которые быстро разрастаются плотным ковром, закрывают пустую землю и все лето выглядят аккуратно и нарядно.

Одним из самых эффектных ковровых многолетников считается флокс шиловидный. Он образует плотные яркие куртины высотой всего 10–15 сантиметров и весной буквально скрывается под цветами. На одном месте способен расти 7–10 лет, хорошо переносит морозы до −35 градусов и быстро разрастается в широкий цветущий ковер.

Не менее популярна обриета — многолетник, который во время цветения превращается в сплошное сиреневое, розовое или фиолетовое облако. Она любит солнце, спокойно переносит засуху и отлично подходит для каменистых садов и бордюров. При хорошем уходе цветет дважды за сезон.

Еще один удачный вариант — арабис. Это растение быстро затягивает пустые участки плотной серебристо-зеленой подушкой и весной покрывается множеством мелких белых или розовых цветов. Морозостойкость у арабиса высокая — до −30 градусов, а на одном месте он способен расти много лет без пересадок.

Ольга Шмырева
