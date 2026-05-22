22 мая 2026 в 17:23

Пырей больше не хозяин грядок: дачный лайфхак, который выключает его рост

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пырей знаком почти каждому дачнику — он цепляется за участок так, что, кажется, избавиться от него невозможно. Корни уходят глубоко, разрастается он быстро, а обычная прополка помогает ненадолго. Но у этого сорняка есть слабое место, о котором многие забывают.

Главная проблема пырея в том, что он очень любит свет. Без солнца он не погибает сразу, но заметно слабеет и перестает активно разрастаться. Этим и пользуются опытные огородники, выбирая способы, которые просто лишают его света.

Самый интересный вариант — посадка сидератов. Особенно хорошо работает топинамбур: он быстро разрастается, создает плотную тень и буквально вытесняет пырей. Заодно на участке появляется полезная культура, которую можно использовать в пищу.

Второй способ — мульчирование. Грядки накрывают плотными материалами: картоном, толью или даже старым линолеумом. Свет не проходит, и сорняк постепенно ослабевает и исчезает.

Третий метод — перекопка. Он помогает только тогда, когда пырей только появился. Если корни уже разошлись по участку, простое перекапывание малоэффективно и требует больших усилий.

Самое надежное решение — не бороться в лоб, а лишить сорняк того, без чего он не выживает, то есть света.

Ранее сообщалось, что каждую весну повторяется одна и та же ситуация: дорожки, швы между плиткой и гравий зарастают травой и мхом. Выдергивать руками долго, соль и уксус портят покрытие, а химию не всегда хочется использовать рядом с домом.

Марина Макарова
