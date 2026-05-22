Багажная лента вьетнамского аэропорта «кормила» предприимчивого россиянина

Россиянина поймали во Вьетнаме после серии краж брендовых чемоданов в аэропорту

Россиянина задержали во Вьетнаме по подозрению в серии краж багажа в аэропорту, передает Telegram-канал Baza. По данным местных правоохранителей, мужчина прилетал в страну из Таиланда и похищал чужие чемоданы прямо с багажной ленты.

Как выяснилось в ходе расследования, турист каждый раз прибывал без вещей и не покидал терминал после посадки. Он дожидался выдачи багажа с международных рейсов, выбирал дорогие брендовые чемоданы без присмотра и забирал их, после чего возвращался обратно в Таиланд. Среди похищенного оказались одежда, ювелирные украшения, наличные деньги и дорогостоящая электроника. Полиция начала расследование после жалоб туристов из Австралии и Тайваня, сообщивших о пропаже багажа.

Следователи установили, что россиянин регулярно прилетал в один и тот же аэропорт. Во время очередного визита его задержали сотрудники полиции. Мужчина признал вину и рассказал еще о нескольких кражах чемоданов и брендовой женской сумки.

Ранее супругов из Череповца признали виновными в присвоении чужого имущества. По версии следствия, муж и жена, работавшая товароведом, пошли на преступление с целью отомстить руководству магазина, обнаружившему недостачу. Женщина предложила супругу совершить кражу. В тот же день пара пришла к торговой точке, где товаровед открыла помещение и отключила сигнализацию.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
