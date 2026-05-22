Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 10:46

Таиланд ввел трехнедельное наблюдение за прибывшими из двух стран

Таиланд ввел режим трехнедельного мониторинга для прибывающих из ДРК и Уганды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Таиланд ввел режим трехнедельного медицинского наблюдения за всеми пассажирами, прибывающими из Демократической Республики Конго и Уганды, где зафиксированы вспышки лихорадки Эбола, передает телеканал Thai PBS. При этом сами авиакомпании обязаны оценивать здоровье пассажиров еще в аэропорту вылета в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Прибывшие должны внести свои данные в систему цифровой карты прибытия (TDAC) и зарегистрироваться в таиландской системе медицинского мониторинга. На выходе из зоны прилета или у трапа врачи будут проверять QR-коды, измерять температуру тела, а также брать контакты и информацию о месте проживания. Медики будут вправе отслеживать состояние здоровья гостей из этих стран в течение 21 дня.

Ранее стало известно, что власти США обязали сограждан, возвращающихся из Демократической Республики Конго, Уганды и Южного Судана, въезжать на родину только через вашингтонский аэропорт имени Даллеса. Такое решение принято, чтобы предотвратить распространение лихорадки Эбола на американской территории.

Азия
Таиланд
ДР Конго
заражения
Эбола
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ихтиолог оценил риск нападения акул на египетских курортах
Спикер ЗакСо Бабушкина: растет число студентов проекта «Профессионалитет»
Венгрия содрогнулась от взрыва на нефтегазовом заводе
Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит больше всего денег
Американский гигант решил вернуться на нефтяной рынок Венесуэлы
Гусев покинет пост главного тренера «Динамо»
«Второсортное членство»: Зеленский «завернул» предложение Мерца по Украине
Львова-Белова пообещала помочь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу
Стало известно, откуда ВСУ могли наносить удары по колледжу в ЛНР
Врач назвала причину, из-за которой многие пары не могут завести детей
Трамп отчитал главу Пентагона из-за Польши
Турэксперт назвала три способа недорого купить билет в бизнес-класс
Россиянка стала миллионершей благодаря любимому синему цвету
В Британии собака два месяца ела умершего хозяина
Глава МИД Венгрии сделала заявление о встрече с Лавровым
Россия привлечет внимание ООН и ОБСЕ к атаке ВСУ на колледж
В РПЦ высказались о тренде на могильный клининг
Стало известно о погибших при ударе ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР
Худрук «Модерна» поставит спектакль в Театре им. Комиссаржевской
Поддельная корочка МВД обернулась жутким кошмаром для девушки в Сокольниках
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.