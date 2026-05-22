Таиланд ввел трехнедельное наблюдение за прибывшими из двух стран Таиланд ввел режим трехнедельного мониторинга для прибывающих из ДРК и Уганды

Таиланд ввел режим трехнедельного медицинского наблюдения за всеми пассажирами, прибывающими из Демократической Республики Конго и Уганды, где зафиксированы вспышки лихорадки Эбола, передает телеканал Thai PBS. При этом сами авиакомпании обязаны оценивать здоровье пассажиров еще в аэропорту вылета в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Прибывшие должны внести свои данные в систему цифровой карты прибытия (TDAC) и зарегистрироваться в таиландской системе медицинского мониторинга. На выходе из зоны прилета или у трапа врачи будут проверять QR-коды, измерять температуру тела, а также брать контакты и информацию о месте проживания. Медики будут вправе отслеживать состояние здоровья гостей из этих стран в течение 21 дня.

Ранее стало известно, что власти США обязали сограждан, возвращающихся из Демократической Республики Конго, Уганды и Южного Судана, въезжать на родину только через вашингтонский аэропорт имени Даллеса. Такое решение принято, чтобы предотвратить распространение лихорадки Эбола на американской территории.