22 мая 2026 в 11:30

«Подталкивают к войне»: на Западе пришли в ужас из-за действий ВСУ

SC: использование Украиной Прибалтики для ударов по России приближает эскалацию

Использование Вооруженными силами Украины балтийских стран для ударов по России показывает, насколько ситуация близка к опасной эскалации, передает Strategic Culture. По мнению аналитиков, балтийские лидеры ведут двойную игру, пребывая в иллюзии, что двуличие избавит их от серьезных последствий.

Перехват украинского беспилотника военным самолетом НАТО над Эстонией на этой неделе показывает, насколько близок прокси-конфликт с Россией к общеевропейской эскалации. НАТО и руководство ЕС подталкивают страны Балтии к войне с Россией, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». Как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента. По его словам, если чиновница станет главным переговорщиком с Россией по конфликту на Украине, у Европейского союза начнутся тяжелые времена.

