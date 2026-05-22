22 мая 2026 в 12:19

В Кремле заявили, что Киев должен ответить за атаку на колледж в ЛНР

Дмитрий Песков
Киев должен понести наказание за атаку Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет, передает РИА Новости.

Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим, — сообщил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова готовит обращение представителям ООН и ОБСЕ в связи с ночной атакой ВСУ в ЛНР. Она добавила, что ожидает от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока выехала на место для оказания помощи пострадавшим.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что ответ Вооруженных сил России на по ЛНР заставит Украину горько пожалеть о содеянном. Парламентарий также призвал обращаться в ООН и другие международные организации.

