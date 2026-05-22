«Результат с любым тренером»: Дементьев о доминировании «Локомотива» в КХЛ

Дементьев: ярославский «Локомотив» может добиться результата с любым тренером.

Ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс» показали шикарный хоккей в финальной серии Кубка Гагарина, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его словам, болельщики и специалисты получили удовольствие от игры. Дементьев считает, что за счет слаженной системной работы «Локомотив» может добиться результата с любым тренером.

Шикарный хоккей, мощные команды, равные соперники. Болельщики получили массу удовольствия. Я думаю, что специалисты, которые смотрели, следили за этими играми, тоже. Радует структурная системная работа Ярославля. «Локомотив» два года подряд выигрывает Кубок Гагарина. Такое впечатление, что эти игроки с любым тренером могут сделать результат, — сказал Дементьев.

Ранее «Локомотив» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани, а победные шайбы в составе гостей забросили Егор Сурин (дубль) и Максим Шалунов.

