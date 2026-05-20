Емелин: «Локомотив» не дает «Ак Барсу» реализовать свой потенциал

Ярославский «Локомотив» не дает «Ак Барсу» реализовывать свой потенциал в финале Кубка Гагарина, считает трехкратный обладатель трофея Алексей Емелин. В разговоре с Metaratings он отметил, что лидеры казанской команды пока что не блистают в финальной серии, хотя и финал все еще не окончен.

С каждым матчем мы видим, что соперники все лучше и лучше изучают друг друга. У «Ак Барса» большой потенциал, но «Локомотив» пока не дает его реализовывать. Ярославцы полностью забрали и свой пятак, и чужой. В предыдущих раундах блистали [Дмитрий] Яшкин и [Григорий] Денисенко, а здесь пока нет. Но финал еще не завершен, — сказал Емелин.

В пятом матче финала Кубка Гагарина «Локомотив» одержал победу со счетом 4:1 и повел в серии 3:2. Шестой матч состоится 21 мая в Казани. Начало встречи намечено на 19:30 мск.

Ранее лондонский «Арсенал» досрочно выиграл чемпионат Англии по футболу. Это произошло после того, как в матче 37-го тура «Борнмут» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1). «Канониры» обеспечили себе первое место с 82 очками.