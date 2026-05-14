Тренер ЦСКА оценил игру бывшего подопечного в плей-офф КХЛ

Хоккеист «Локомотива» Александр Радулов показывает хорошую игру благодаря внутренней энергии, заявил «Чемпионату» главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Он отметил, что в ярославской команде собраны высококлассные хоккеисты. По мнению Никитина, соперник «Локомотива» в финале «Ак Барс» является хорошим раздражителем.

Смотрим все серии с полуфиналов. Классного хоккея сейчас хватает. Хорошую игру показывает Радулов. Внутренняя энергия и стержень дают ему шансы постоянно улучшать самого себя. Вокруг него сильная команда, классные партнеры, высокие задачи. Да и раздражитель в финале такой, что лучше не придумаешь, — сказал Никитин.

С 2021 по 2025 год специалист возглавлял «Локомотив». С ярославской командой Никитин дошел до финала Кубка Гагарина в сезоне-2023/24, а в сезоне-2024/25 стал победителем. Радулову летом исполнится 40 лет.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что «Локомотив» умеет противостоять силовому хоккею, который показывает «Ак Барс». По его мнению, у ярославской команды больше игровых качеств, чем у казанцев.