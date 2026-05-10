10 мая 2026 в 08:00

Финальная серия «Локомотив» — «Ак Барс»: расписание, прогнозы, кто фаворит

Ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс» сыграют в финальной серии Кубка Гагарина — 2026. Как команды дошли до решающего противостояния, когда пройдут матчи, кого называют фаворитом — в материале NEWS.ru.

Как команды дошли до финала Кубка Гагарина

В полуфинальной серии «Ак Барс» в пяти матчах прошел «Металлург». Сначала команды обменялись победами в Магнитогорске. Затем казанцы выиграли два домашних поединка с одинаковым счетом 4:1. Пятая встреча прошла в Магнитогорске. Команды не смогли определить победителя в основное время — 3:3. Решающую шайбу в овертайме забросил форвард «Ак Барса» Александр Барабанов — 4:3.

Одним из героев серии против «Металлурга» стал нападающий Александр Хмелевски. Форвард забросил три шайбы и сделал две голевые передачи. Его партнер по команде Дмитрий Яшкин набрал 3+1 по системе «гол + пас».

«Локомотив» третий год подряд вышел в финал Кубка Гагарина. В серии против омского «Авангарда» команда Боба Хартли совершила невероятный камбэк со счета 1-3. Первые два матча полуфинальной серии прошли в Ярославле. «Авангард» победил в обоих гостевых поединках. Сначала омичи переиграли «Локомотив» со счетом 5:2. Затем «Авангард» оказался сильнее 3:1.

«Локомотив» проводил пятую игру дома и не имел права на ошибку. Ярославцы уверенно победили со счетом 4:0. Шестая встреча прошла в Омске. «Авангард» стремился закрыть серию в домашнем матче. «Локомотив» до 59-й минуты проигрывал со счетом 0:2. Но за 33 секунды до сирены произошло чудо: нападающий Максим Шалунов забросил две шайбы с разницей в 20 секунд с передач Радулова и перевел игру в овертайм. В концовке второго овертайма шайбу в ворота Никиты Серебрякова забросил защитник «Локомотива» Рушан Рафиков. Ярославцы вытащили, казалось, уже проигранный матч и сравняли счет в серии.

Решающая седьмая игра прошла в Ярославле. Хозяева открыли счет уже на 25-й секунде. Однако в середине второго периода «Авангард» вел в счете 3:1. До перерыва Шалунов сократил отставание. В третьем периоде нападающий «Локомотива» Егор Сурин забросил свою первую в этом плей-офф шайбу и сравнял счет — 3:3.

Как и в шестой встрече в Омске, для определения победителя потребовался второй овертайм. Решающую шайбу забросил Максим Березкин — 4:3.

Когда пройдут матчи финальной серии Кубка Гагарина — 2026

Финальная серия «Локомотива» и «Ак Барса» пройдет до четырех побед. Первая игра состоится 11 мая в 14:30 мск, вторая — 13 мая в 19:00 мск. Обе встречи пройдут в Ярославле.

Затем команды переедут в Казань. Матчи пройдут 15 и 17 мая в 19:00 мск. При необходимости оставшиеся встречи запланированы на 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

Кого называют фаворитом финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс»

«Локомотив» умеет противостоять силовому хоккею, который показывает «Ак Барс», заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. По его мнению, у ярославской команды больше игровых качеств, чем у казанцев. В то же время Майоров напомнил, что у «Ак Барса» больше времени на восстановление перед финальной серией.

«Сложно кому-то дать предпочтение. „Локомотив“ умеет противостоять силовому хоккею, который показывает „Ак Барс“. Игровых качеств у Ярославля больше, чем у Казани. Другой вопрос — как семиматчевая серия против „Авангарда“ отразится на состоянии хоккеистов „Локомотива“: отдано много сил, перелеты. „Ак Барсу“ легче дался выход в финал. Этот фактор может сыграть в пользу Казани», — сказал Майоров.

«Локомотив» и «Ак Барс» имеют слаженные коллективы с хорошими вратарями, а также быстрыми и мощными хоккеистами, заявил NEWS.ru агент Алексей Дементьев. По его мнению, в первом матче у ярославцев будет преимущество за счет игрового тонуса.

«Поскольку ярославцы провели семь игр, у них будет преимущество в первых матчах, так как хоккеисты сохранили игровой тонус. Но Казань имела пару дней выходных на восстановительные процедуры. „Локомотиву“ нужно постараться закрыть серию как можно скорее, а Казани нужно идти своей дорогой. У „Ак Барса“ начнется преимущество в физическом состоянии с первой домашней игры», — сказал Дементьев.

Экс-генменеджер московского «Динамо» и сборной России Андрей Сафронов сравнил финальную серию «Локомотива» и «Ак Барса» в Кубке Гагарина — 2026 с фильмом «Никто не хотел умирать».

«Будет интересная серия. Есть такой старый фильм „Никто не хотел умирать“. Вот такая будет серия. Я думаю, для „Ак Барса“ раннее окончание серии против „Металлурга“ пойдет в минус. Ярославцы будут в хорошем тонусе, а лишние дни отдыха расслабляют», — сказал Сафронов NEWS.ru.

