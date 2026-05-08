Дементьев сделал прогноз на финал Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс» Дементьев заявил о преимуществе «Локомотива» в первых матчах против «Ак Барса»

Финалисты Кубка Гагарина — 2026 «Локомотив» и «Ак Барс» имеют слаженные коллективы с хорошими вратарями, а также быстрыми и мощными хоккеистами, заявил NEWS.ru агент Алексей Дементьев. По его мнению, в первом матче у ярославцев будет преимущество за счет игрового тонуса.

Поскольку ярославцы провели семь игр, у них будет преимущество в первых матчах, так как хоккеисты сохранили игровой тонус. Но Казань имела пару дней выходных на восстановительные процедуры. «Локомотиву» нужно постараться закрыть серию как можно скорее, а Казани нужно идти своей дорогой. У «Ак Барса» начнется преимущество в физическом состоянии с первой домашней игры, — сказал Дементьев.

«Локомотив» третий год подряд сыграет в финале Кубка Гагарина. Первый матч серии до четырех побед пройдет 11 мая в 14:30 мск.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил NEWS.ru, что «Локомотив» умеет противостоять силовому хоккею, который показывает «Ак Барс». По его мнению, у ярославской команды больше игровых качеств, чем у казанцев.