Экс-генменеджер сборной России объяснил феномен Радулова в «Локомотиве»

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов является главной составляющей успеха команды в Кубке Гагарина, заявил NEWS.ru экс-генменеджер сборной России и «Динамо» Андрей Сафронов. С приходом 39-летнего форварда клуб второй год подряд становится лучшим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сафронов призвал молодых игроков равняться на Радулова.

Главная составляющая — это Радулов. Его энергия, техника, желание. Это эталон, на который должны равняться молодые хоккеисты. КХЛ гордится, что он играет в нашей лиге, а молодые игроки должны равняться на Сашку, — сказал Сафронов.

Он отметил, что в финальной серии «Локомотива» и казанского «Ак Барса» победил сильнейший. По его мнению, вратарь ярославцев Даниил Исаев заслуженно получил приз лучшего игрока плей-офф Кубка Гагарина.

Удивительно, почему «Ак Барс» не играл так всю шестую игру, как в конце третьего периода. По накалу игра доставила большое удовольствие. Вратарская линия «Локомотива» сыграла лучше. Исаев заслуженно получил приз лучшего игрока плей-офф, — добавил Сафронов.

«Локомотив» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани, а победные шайбы в составе гостей забросили Егор Сурин (дубль) и Максим Шалунов.

Ранее комментатор Денис Казанский заявил, что помимо главного тренера Боба Хартли, важнейшим фактором успеха «Локомотива» в Кубке Гагарина стала игра вратаря Даниила Исаева и Радулова. По его мнению, голкипер провел безупречную финальную серию против «Ак Барса».