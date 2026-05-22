Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 15:18

Экс-генменеджер сборной России объяснил феномен Радулова в «Локомотиве»

Сафронов: молодые хоккеисты должны брать пример с Радулова

Александр Радулов Александр Радулов Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов является главной составляющей успеха команды в Кубке Гагарина, заявил NEWS.ru экс-генменеджер сборной России и «Динамо» Андрей Сафронов. С приходом 39-летнего форварда клуб второй год подряд становится лучшим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сафронов призвал молодых игроков равняться на Радулова.

Главная составляющая — это Радулов. Его энергия, техника, желание. Это эталон, на который должны равняться молодые хоккеисты. КХЛ гордится, что он играет в нашей лиге, а молодые игроки должны равняться на Сашку, — сказал Сафронов.

Он отметил, что в финальной серии «Локомотива» и казанского «Ак Барса» победил сильнейший. По его мнению, вратарь ярославцев Даниил Исаев заслуженно получил приз лучшего игрока плей-офф Кубка Гагарина.

Удивительно, почему «Ак Барс» не играл так всю шестую игру, как в конце третьего периода. По накалу игра доставила большое удовольствие. Вратарская линия «Локомотива» сыграла лучше. Исаев заслуженно получил приз лучшего игрока плей-офф, — добавил Сафронов.

«Локомотив» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани, а победные шайбы в составе гостей забросили Егор Сурин (дубль) и Максим Шалунов.

Ранее комментатор Денис Казанский заявил, что помимо главного тренера Боба Хартли, важнейшим фактором успеха «Локомотива» в Кубке Гагарина стала игра вратаря Даниила Исаева и Радулова. По его мнению, голкипер провел безупречную финальную серию против «Ак Барса».

Спорт
Локомотив
Александр Радулов
Кубок Гагарина
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка умерла после драки с работницами кафе
Врач перечислил симптомы «болезни поцелуев»
«Чем скорее, тем лучше»: Оверчук ответил, выталкивают ли Армению из ЕАЭС
Развожаев рассказал о состоянии раненных при обрушении балкона в Севастополе
Заводы КАМАЗа отказались от четырехдневной рабочей недели
В Госдуме заявили о военном преступлении ВСУ после удара по колледжу в ЛНР
Агроном посоветовал, как защитить участок от леопардовых слизней
«Сгорела от волны»: стало известно о еще одной жертве атаки ВСУ по колледжу
Прикована к инвалидной коляске: секс с мужем дорого обошелся россиянке
В ЛНР после атаки ВСУ 18-летнему юноше могут ампутировать руку
Психиатр объяснил рост числа людей с ментальными расстройствами
Политолог ответил, почему Буданов делает заявления о России
Путин назначил нового помощника секретаря Совбеза России
Автобус с 44 российскими школьниками попал в ДТП
Стала известна судьба семерых пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск
Возросло число зараженных хантавирусом на злополучном лайнере MV Hondius
Психиатр перечислил признаки алкоголизма
Нашли опасного паразита: почему Москва ставит Армению «на стоп»
Оверчук сравнил обещания ЕС Армении с морковкой на палке
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по трагедии в Старобельске
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.