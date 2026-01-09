Атака США на Венесуэлу
«Локомотив» перезаключил контракт с самым ценным игроком плей-офф

ХК «Локомотив» перезаключил контракт с нападающим Радуловым

Александр Радулов (Локомотив) Александр Радулов (Локомотив) Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» расторг и снова заключил контракт с 39-летним нападающим Александром Радуловым, заявили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2026/27.

Радулов вошел в состав «Локомотива» в июне 2024 года и помог команде впервые в истории стать обладателем Кубка Гагарина. Самого спортсмена признали самым ценным игроком плей-офф. Прежде Радулов играл за уфимский «Салават Юлаев», московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». В составе сборной России он стал двукратным чемпионом мира.

Ранее российский вратарь Илья Сорокин, выступающий за клуб «Нью-Йорк Айлендерс», оставил свои ворота «сухими» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер отразил все 44 броска по своим воротам. Это уже четвертая игра в текущем сезоне, которую россиянин провел «на ноль», что является лучшим показателем в лиге на данный момент.

До этого нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал первым хоккеистом, который провел 1100 игр в КХЛ. Этот рекордный матч состоялся в гостевой встрече с московским ЦСКА. Из 1100 игр 928 пришлись на регулярные сезоны, а 172 — на плей-офф.

