Российский вратарь помог добиться самой громкой победы сезона НХЛ Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Сорокин не пропустил в матче против «Нью-Джерси»

Российский вратарь Илья Сорокин, выступающий за клуб «Нью-Йорк Айлендерс», оставил свои ворота «сухими» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Его команда победила на своей площадке «Нью-Джерси» со счетом 9:0. Голкипер отразил все 44 броска по своим воротам. Это уже четвертая игра в текущем сезоне, которую Сорокин провел «на ноль», что является лучшим показателем в лиге на данный момент.

Всего в сезоне вратарь провел 25 матчей, одержав в них 13 побед. Он отражает в среднем 91,5% бросков. Также Сорокин улучшил клубный рекорд, доведя число своих «сухих» матчей за карьеру до 26.

Во встрече шайбы забросили Мэтью Барзал (2-я минута), Энтони Дюклер (5, 14 и 24), Симон Хольмстрем (32), Кейси Сизикас (42 и 60), Тони Деанджело (52) и Калум Ритчи (59). Результативной передачей в седьмом голе отметился российский нападающий Максим Шабанов.

Ранее российский защитник Егор Замула был отстранен от участия в играх клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Причиной таких мер стала неявка хоккеиста в фарм-клуб в Уилкс-Барре после обмена из «Филадельфии Флайерз», который состоялся 31 декабря. До этого появлялась информация о том, что 25-летний хоккеист рассматривал вариант расторжения контракта с клубом, чтобы получить статус свободного агента. Однако ему не удалось найти новую команду, готовую выплачивать его текущую зарплату, которая составляет $1,7 млн (около 133 млн рублей) за сезон.

До этого «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 7:3. Главным героем этого матча был назван российский нападающий Никита Кучеров. Он был признан первой звездой матча, оформил пять результативных действий: забил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.