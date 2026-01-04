Российский хоккеист стал звездой матча НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал главным героем победы своей команды над «Сан-Хосе Шаркс» (7:3), говорится в публикации на сайте Национальной хоккейной лиги. Хоккеист оформил пять результативных действий и повторил выдающееся достижение в истории НХЛ.

Встреча в Сан-Хосе превратилась в бенефис «Тампы». Кучеров, признанный первой звездой матча, забил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи. Это позволило ему продлить результативную серию до семи игр, а также набрать 20-е очко в сезоне. С пятью очками за игру россиянин в восьмой раз в карьере сравнялся по этому показателю с соотечественником Евгением Малкиным, повторив рекорд среди отечественных игроков.

В матче также отличились Даррен Рэдиш, оформивший хет-трик, и другие игроки «молний». У «акул» три шайбы на счету Павола Регенды. Среди других российских хоккеистов на площадке были вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 19 бросков, а также игроки «Сан-Хосе» Игорь Чернышов и Дмитрий Орлов.

Ранее российские хоккеисты Никита Кучеров и Кирилл Марченко вошли в тройку лучших игроков дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте лиги. Кучеров, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», получил звание второй звезды игрового дня, а Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» — третьей.





