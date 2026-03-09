Россиянин установил новый рекорд в НХЛ

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил клубный рекорд всех времен, сообщили в пресс-службе НХЛ в соцсети Х. Он стал первым игроком, набравшим четыре или более очков в течение двух дней подряд.

В ночь на сегодня, 9 марта, «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от команды «Баффало Сейбрз» со счетом 7:8. Однако Кучеров отметился в этом поединке четырьмя очками, забив два гола и ассистируя партнерам дважды. Накануне, 8 марта, в противостоянии с клубом «Торонто Мейпл Лифс» (5:2) русский нападающий сделал четыре голевые передачи. В нынешнем чемпионате НХЛ Кучеров провел 58 матчей, отличившись 34 заброшенными шайбами и 70 результативными пасами.

Кучеров стал первым среди россиян, кому удалось набрать 100 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Раньше Кучерова это удалось сделать только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (106 очков) и Натану Маккиннону из «Колорадо» (103 очка).

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» на льду «Бенчмарк Интернэшнл Арены». Причиной стали действия нападающего «Флориды» Мэттью Ткачука, который в начале третьего периода толкнул в спину Кучерова.