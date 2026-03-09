Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 10:43

Россиянин установил новый рекорд в НХЛ

Российский хоккеист Кучеров установил рекорд в своем клубе НХЛ

Никита Кучеров Никита Кучеров Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил клубный рекорд всех времен, сообщили в пресс-службе НХЛ в соцсети Х. Он стал первым игроком, набравшим четыре или более очков в течение двух дней подряд.

В ночь на сегодня, 9 марта, «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от команды «Баффало Сейбрз» со счетом 7:8. Однако Кучеров отметился в этом поединке четырьмя очками, забив два гола и ассистируя партнерам дважды. Накануне, 8 марта, в противостоянии с клубом «Торонто Мейпл Лифс» (5:2) русский нападающий сделал четыре голевые передачи. В нынешнем чемпионате НХЛ Кучеров провел 58 матчей, отличившись 34 заброшенными шайбами и 70 результативными пасами.

Кучеров стал первым среди россиян, кому удалось набрать 100 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Раньше Кучерова это удалось сделать только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (106 очков) и Натану Маккиннону из «Колорадо» (103 очка).

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» на льду «Бенчмарк Интернэшнл Арены». Причиной стали действия нападающего «Флориды» Мэттью Ткачука, который в начале третьего периода толкнул в спину Кучерова.

хоккей
НХЛ
россияне
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефть обновила ценовой максимум с 2022 года
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
Собравшихся на пенсию россиян захотели «простимулировать»
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.