Более 700 дронов атаковали Россию за одни сутки

За последние сутки дежурными средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 754 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, также сбиты три управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
По подсчетам ведомства, в ночь на понедельник, 9 марта, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 163 дрона. Под удар попали 14 регионов.
Ранее украинские войска атаковали Брянскую область. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, за последние сутки в небе над регионом уничтожили 235 беспилотников. В результате атаки обошлось без пострадавших, разрушений также не зафиксировано.