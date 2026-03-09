Более 700 дронов атаковали Россию за одни сутки

Более 700 дронов атаковали Россию за одни сутки Средства ПВО сбили 754 украинских беспилотника за сутки

За последние сутки дежурными средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 754 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, также сбиты три управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

По подсчетам ведомства, в ночь на понедельник, 9 марта, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 163 дрона. Под удар попали 14 регионов.

Ранее украинские войска атаковали Брянскую область. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, за последние сутки в небе над регионом уничтожили 235 беспилотников. В результате атаки обошлось без пострадавших, разрушений также не зафиксировано.