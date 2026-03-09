Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 12:34

Более 700 дронов атаковали Россию за одни сутки

Средства ПВО сбили 754 украинских беспилотника за сутки

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

За последние сутки дежурными средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 754 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, также сбиты три управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

По подсчетам ведомства, в ночь на понедельник, 9 марта, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 163 дрона. Под удар попали 14 регионов.

Ранее украинские войска атаковали Брянскую область. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, за последние сутки в небе над регионом уничтожили 235 беспилотников. В результате атаки обошлось без пострадавших, разрушений также не зафиксировано.

ВСУ
беспилотники
дроны
БПЛА
ПВО
МО РФ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик ответил, может ли Запад снять санкции на российскую нефть
Страшное ДТП унесло жизни пятерых человек в Башкирии
Новый лидер Ирана получил благословение от Путина
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 марта: где сбои в России
Ученые раскрыли, что взорвалось над Европой
Мужчина умирал в луже крови после нападения подростков с ножом
Путин поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Экс-советник Пентагона послал тревожный сигнал по ситуации в Иране
Рой дронов под Брянском, гибель мирных в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 9 марта
«Конец света»: в Британии забили тревогу после заявления Кремля
Венгрия потребовала отменить санкции против российских энергоносителей
«Времена перемен»: фон дер Ляйен захотела другой судьбы для Европы
Тегеран раскрыл, что на самом деле США нужно от Ирана
Израильские солдаты перешли границу соседней страны
На Западе предсказали нефть «за двести»
«Ужасающий антисемитский акт»: в Бельгии ответили на взрыв у синагоги
Американский блогер высмеял заявления властей США о победе над Ираном
ВС России превратили в руины объекты энергетики ВСУ
Более 700 дронов атаковали Россию за одни сутки
Компания AZAL возобновила прямые авиарейсы из Баку в Нахичевань с 9 марта
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.