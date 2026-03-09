Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 13:11

Энергетик ответил, стоит ли ожидать снятия санкций с российской нефти

Энергетик Юшков: Запад не снимет санкции на российскую нефть в ближайшее время

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Запад не снимет санкции на российскую нефть в ближайшее время, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. При этом он отметил, что РФ, вероятно, увеличит объемы добычи углеводородов в рамках соглашения ОПЕК+ (Организация стран — экспортеров нефти).

Стратегически ни ЕС, ни США снимать санкции не будут. Ладно бы они взяли и отменили бы санкции в отношении российских крупнейших нефтяных компаний. Но объемы нашего экспорта остались бы теми же, что и сейчас. Это просто позволило бы нашим компаниям больше заработать, потому что не надо было бы платить посредникам. Я думаю, что российские компании сейчас, наверное, нарастят объем добычи и экспорта просто за счет того, что у нас есть возможность увеличить добычу, не нарушая квоту ОПЕК+. Мы отставали от нашей квоты примерно на 300—400 тыс. баррелей в сутки. Сейчас на этот объем мы сможем увеличить добычу, ― сказал Юшков.

Он отметил, что для увеличения добычи нефти в большем объеме необходимо согласование ОПЕК+. Собеседник добавил, что на данный момент условия сделки не менялись, поэтому Евросоюз и США не будут снимать санкции с России.

Был бы смысл, например, разрешить США или Евросоюзу импортировать [нефть из РФ]. Но Евросоюз не хочет этого делать. Он даже не захотел отсрочить санкции в отношении российского СПГ (сжиженный природный газ. ― NEWS.ru), когда стало понятно, что цены на газ растут в условиях отсутствия катарского СПГ на мировом рынке. Там политики думают только о политическом факторе. С точки зрения экономической рациональности они не оценивают ситуацию. Американцы тоже, наверное, считают, что, если они разрешат импорт российской нефти, не факт, что она придет. А ты уже покажешь, что ты слаб. Поэтому я бы не ожидал даже в нынешних условиях смягчения каких-то антироссийских санкций, ― объяснил Юшков.

Ранее правительство Венгрии призвало руководство Евросоюза немедленно отменить запрет на использование российских нефти и газа во всех странах сообщества. Такая мера необходима, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и резкого роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

