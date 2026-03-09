Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 13:47

На Западе узнали о ранении Моджтабы Хаменеи

Mirror: новый лидер Ирана Хаменеи мог уже получить ранение

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог уже получить ранение в текущем конфликте, утверждает британская газета The Mirror. 56-летний сын покойного Али Хаменеи был официально назван «джанбазом», то есть тем, кто был ранен противником.

В репортаже иранского государственного телевидения о назначении Хаменеи верховным лидером говорилось, что он был ранен на войне. <…> В новостном бюллетене Моджтаба был назван «джанбазом», то есть тем, кто был ранен противником во время «Рамаданской войны», так в Иране называют текущий конфликт, — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана фразой «Посмотрим, что будет». Политик подчеркнул, что решение о завершении конфликта с Тегераном он будет принимать вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Также сообщалось, что иранский Генеральный штаб выступил с грозным предупреждением в адрес Вашингтона после избрания сына Хаменеи новым верховным лидером страны. Военные пообещали, что США и другие враги «пожалеют о любой агрессии» против республики.

Иран
Ближний Восток
США
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС посулили катастрофу в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке
В Европе пожаловались на огненный шар в небе
Идущее из Ирана необычное облако встревожило Центральную Азию
«На грани паники»: депутат о планах G7 по нефтяным резервам
Ракетный удар по Бейруту во время прямого эфира попал в кадр
Россия отвергла претензии США по ядерным испытаниям
Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции
Раскрыто число сбитых за утро украинских БПЛА над Россией
Бразильские футболисты получили 23 красные карточки за одну игру
Каллас озвучила цену финансовой поддержки Украины
Фон дер Ляйен стала объектом критики из-за кризиса на Ближнем Востоке
Венгрия направила ультиматум Брюсселю из-за российских нефти и газа
Появилась новая информация о пропавших детях из Звенигорода
Погода в Москве во вторник, 10 марта: ждать ли резкого потепления и дождей
Главному конкуренту Эрдогана грозит свыше 2000 лет тюрьмы
«Мама, получилось»: реакция Ворончихиной после победы попала на видео
Путин пообещал, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана
Китай серьезно взялся за коррупционеров
В России запретили информацию об изготовлении бомбы из мыла
Аврил Лавин отказалась от концерта в Москве из-за клещей
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.