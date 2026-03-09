На Западе узнали о ранении Моджтабы Хаменеи Mirror: новый лидер Ирана Хаменеи мог уже получить ранение

Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог уже получить ранение в текущем конфликте, утверждает британская газета The Mirror. 56-летний сын покойного Али Хаменеи был официально назван «джанбазом», то есть тем, кто был ранен противником.

В репортаже иранского государственного телевидения о назначении Хаменеи верховным лидером говорилось, что он был ранен на войне. <…> В новостном бюллетене Моджтаба был назван «джанбазом», то есть тем, кто был ранен противником во время «Рамаданской войны», так в Иране называют текущий конфликт, — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана фразой «Посмотрим, что будет». Политик подчеркнул, что решение о завершении конфликта с Тегераном он будет принимать вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Также сообщалось, что иранский Генеральный штаб выступил с грозным предупреждением в адрес Вашингтона после избрания сына Хаменеи новым верховным лидером страны. Военные пообещали, что США и другие враги «пожалеют о любой агрессии» против республики.