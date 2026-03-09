Зимняя Олимпиада — 2026
Путин пообещал, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана

Россия всегда была и продолжит оставаться надежным партнером Исламской Республики, заявил президент Владимир Путин. Глава государства направил поздравительную телеграмму избранному верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, передает пресс-служба Кремля.

Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики, — говорится в поздравлении.

По словам Путина, на фоне продолжающегося конфликта Ирана с США и Израилем Хаменеи потребуется проявить мужество и самоотверженность. Он выразил уверенность, что лидер с честью продолжит дело отца.

Желаю вам успехов в решении стоящих перед вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа, — добавил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил избрание Хаменеи новым верховным лидером Ирана фразой «Посмотрим, что будет». Трамп подчеркнул, что решение о завершении конфликта с Тегераном он будет принимать вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

