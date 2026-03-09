Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 14:40

ЕС предрекли катастрофу в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке

Обозреватель Хлестов: затяжная война на Ближнем Востоке будет катастрофой для ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если ближневосточный конфликт затянется, то последствия для Евросоюза будут катастрофические, заявил информационной службе «Вести» преподаватель РАНХиГС, обозреватель журнала «Международная жизнь» Павел Хлестов. По его словам, ЕС лишь недавно начал оправляться от последствий разрыва энергетических связей с Россией, поэтому новый кризис станет очень серьезным вызовом.

Последствия для Европейского союза <...> в случае, если конфликт затянется, могут быть абсолютно, на мой взгляд, катастрофическими, — подчеркнул эксперт.

Ранее правительство Венгрии призвало руководство ЕС немедленно отменить запрет на использование российских нефти и газа во всех странах сообщества. Как уточнил глава МИД страны Петер Сийярто, такая мера необходима, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и резкого роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

До этого основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком выразил мнение, что США и Израиль могут применить ядерное оружие против Ирана. На это указывает требование американским президентом Дональдом Трампом безоговорочной капитуляции Тегерана, считает бизнесмен.

