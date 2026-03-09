Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 14:51

«Дональд Трамп» поплатился за оскорбления в Сети

Жителя Махачкалы под ником Donald Trump оштрафовали за оскорбления в Сети

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Махачкале суд оштрафовал мужчину, который под ником Donald Trump писал оскорбления в Telegram, сообщается на сайте Ленинского районного суда города. Подозреваемого признали виновным по части первой статьи 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях. Мужчина признал вину и не стал оспаривать решение суда.

Признать Исмаилова <...> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.1 КоАП России, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей, — говорится в постановлении.

Ранее российский суд оштрафовал женщину на 3 тыс. рублей за оскорбление в личной переписке после блокировки в благотворительном чате. Конфликт возник между администратором паблика и исключенной участницей. В ходе выяснения отношений ответчица назвала оппонентку «дурой», после чего та обратилась в прокуратуру.

До этого жителя Камчатки оштрафовали на тысячу рублей за публикацию запрещенного изображения в соцсети 12 лет назад. Несмотря на доводы защиты об истекших сроках давности, суд квалифицировал действия мужчины как продолжительную демонстрацию запрещенной символики.

