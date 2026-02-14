Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 09:39

Россиянка заплатит за слово «дура» в интернет-споре

В России суд оштрафовал женщину из-за оскорблений в интернет-споре

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд оштрафовал россиянку на три тысячи рублей за оскорбительные сообщения в ходе интернет-спора, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Конфликт разгорелся в чате, где пользователи бесплатно предлагают отдать свои вещи.

Администратор чата заблокировала одну из участниц, поскольку ее поведение показалось ей назойливым. Забаненная женщина решила выяснить отношения с обидчицей уже в личной переписке. Там она пустила в ход упреки, обвинив оппонентку в неграмотности.

Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь, — ответила администратор.

Обиженная россиянка обратилась в прокуратуру. В отношении автора сообщения правоохранители составили административный протокол по статье «Оскорбление». Суд признал ее виновной и назначил штраф.

Ранее гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский трижды оскорбил женщину соцсети, когда та раскритиковала трату 600 тыс. гривен (около 1 млн рублей) на очередную смену логотипа компании. Чиновник перешел на брань, когда украинка предположила, что на ремонте не получится так много своровать денег, как на смене символики.

До этого министр финансов США Скотт Бессент назвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома бронтозавром, у которого «мозг размером с грецкий орех». Глава ведомства отметил, что Ньюсому понадобятся наколенники для встречи с сыном миллиардера Джорджа Сороса, который финансирует главу американского штата.

суды
штрафы
конфликты
оскорбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир отряда «Ахмат» Аид назвал вероятные сроки освобождения Сум
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Синоптик раскрыла, придет ли весна в Центральную Россию на следующей неделе
«Машина пропаганды»: Дмитриев обрушился на Обаму
Хинштейн сообщил о массированной атаке ВСУ на Курскую область
Зеленского уличили в попытке выставить Трампа на посмешище
Россиянка заплатит за слово «дура» в интернет-споре
Стало известно о группировке латиноамериканских наемников ВСУ под Сумами
Додон раскрыл, как Киев предлагал Санду решить вопрос Приднестровья
В Бодайбо прояснили ситуацию с отсутствием тепла в жилых домах
«Европе здесь не место»: на Западе указали на просчет ЕС с Украиной
Командир отряда «Ахмат» Аид заявил о важности возвращения НВП в школы
«Внятных ответов нет»: посол о расследовании по «Северным потокам»
Рябков озвучил отношение БРИКС к ситуации с Гренландией
«Кибербез 3.0»: власти России готовятся к мощному удару по мошенникам
Женщина и четверо ее детей погибли при пожаре в деревянном доме
Стало известно, какой срок грозит экс-директору «Калашникова» за хищения
Синоптик раскрыла, продолжатся ли на Камчатке снегопады на следующей неделе
Украинский фигурист обвинил русских в своем провале на Олимпиаде
«Глаза, полные испуга»: скончалась раненная при атаке дрона ВСУ студентка
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.