Россиянка заплатит за слово «дура» в интернет-споре В России суд оштрафовал женщину из-за оскорблений в интернет-споре

Суд оштрафовал россиянку на три тысячи рублей за оскорбительные сообщения в ходе интернет-спора, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Конфликт разгорелся в чате, где пользователи бесплатно предлагают отдать свои вещи.

Администратор чата заблокировала одну из участниц, поскольку ее поведение показалось ей назойливым. Забаненная женщина решила выяснить отношения с обидчицей уже в личной переписке. Там она пустила в ход упреки, обвинив оппонентку в неграмотности.

Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь, — ответила администратор.

Обиженная россиянка обратилась в прокуратуру. В отношении автора сообщения правоохранители составили административный протокол по статье «Оскорбление». Суд признал ее виновной и назначил штраф.

Ранее гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский трижды оскорбил женщину соцсети, когда та раскритиковала трату 600 тыс. гривен (около 1 млн рублей) на очередную смену логотипа компании. Чиновник перешел на брань, когда украинка предположила, что на ремонте не получится так много своровать денег, как на смене символики.

До этого министр финансов США Скотт Бессент назвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома бронтозавром, у которого «мозг размером с грецкий орех». Глава ведомства отметил, что Ньюсому понадобятся наколенники для встречи с сыном миллиардера Джорджа Сороса, который финансирует главу американского штата.