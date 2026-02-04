Украинский чиновник поглумился над женщиной после ее слов о коррупции

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский трижды оскорбил женщину в комментариях соцсети X, когда та раскритиковала трату 600 тыс. грн на очередную смену логотипа компании, а не ремонты в отделениях. Чиновник перешел на брань, когда украинка предположила, что на ремонте не получится так много своровать денег, как на смене символики.

Ну, если мы воруем, то Вы шлюха. У меня столько же улик, сколько у Вас, а обижать всегда прикольнее, чем что-то хорошее говорить. Так что мы воры, вы шлюха. [Счет] 1-1, — написал Смилянский.

Другие комментаторы возмутились такими высказываниями и обратили внимание, что чиновник разговаривает с женщиной. В ответ глава «Укрпочты» написал, что разговаривал с «какой-то тварью», пола которой он не заметил.

