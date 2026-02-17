Зимняя Олимпиада — 2026
На таможне перехватили 30 кг радиоактивных бусин из Китая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники Казанского почтового таможенного поста пресекли ввоз 30 килограммов радиоактивных заготовок для бижутерии, прибывших в посылках из Китая на имя жительницы Санкт-Петербурга, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Центральной почтовой таможни. При досмотре двух отправлений сработали датчики радиационного контроля.

Уровень гамма-излучения в 235 пакетах с разноцветными бусинами превышал норму более чем в 15 раз. Спектрометрический анализ подтвердил наличие в камнях опасного изотопа тория-232 и активное бета-излучение, хотя в документах товар был заявлен как обычные стеклянные украшения. Таможенники отказали в выпуске опасного груза и вернули радиоактивные бусины отправителю в КНР.

Ранее сахалинские таможенники пресекли контрабанду привезенного из Японии крепкого алкоголя и 60 пачек сигарет без акцизных марок. Товары находились в резервуаре для хранения смазочного масла. Контрабандные алкоголь и сигареты обнаружили у одного из членов экипажа морского судна. Он признался в сознательном нарушении правил, и на него завели уголовное дело.

