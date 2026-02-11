Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 11:19

На Сахалине пресекли контрабанду японских сигарет и алкоголя

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сахалинские таможенники пресекли контрабанду привезенного из Японии крепкого алкоголя и 60 пачек сигарет без акцизных марок, сообщила NEWS.ru пресс-служба ФТС. Товары находились в резервуаре для хранения смазочного масла.

Сотрудники Сахалинской таможни выявили около 55 литров алкоголя и 60 пачек сигарет без акцизных марок на морском судне, прибывшем в порт Южно-Курильск из Японии, — говорится в сообщении.

Контрабандные алкоголь и сигареты обнаружили у одного из членов экипажа морского судна. Он признался в сознательном нарушении правил. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн рублей.

Ранее таможня аэропорта Шереметьево остановила попытку незаконного вывоза крупной суммы денег. По данным таможенников, гражданин Австралии пытался вывезти из России более $36 тыс. (более 2,7 млн рублей) наличными. Нарушение помогла обнаружить служебная собака по кличке Чарли. Возбуждено уголовное дело о контрабанде валюты.

