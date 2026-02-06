Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 16:37

Пытавшийся вылететь из России австралиец попался на контрабанде

Шереметьевская таможня задержала австралийца с контрабандой $36 тыс.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Шереметьевская таможня остановила попытку незаконного вывоза крупной суммы денег, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным таможенников, гражданин Австралии пытался вывезти из России более $36 тыс. (более 2,7 млн рублей) наличными.

Нарушение помогла обнаружить служебная собака по кличке Чарли. Лабрадор указал на багаж пассажира во время досмотра в «зеленом» коридоре, что стало сигналом для инспекторов. Пассажир сам рассказал, что везет около $40 тыс. (3 млн рублей). В его чемодане нашли €15 тыс.(1,3 млн рублей), почти $22 тыс. (1,6 млн рублей) и 10 тыс. австралийских долларов (533 700 рублей).

Возбуждено уголовное дело о контрабанде валюты. Нарушителю грозит крупный штраф или ограничение свободы. Также в ФТС напомнили, что с марта 2022 года из России без декларации можно вывозить не более $10 тыс. (765 500 рублей) или их эквивалент в другой валюте.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово таможенники задержали иностранца с психотропными препаратами в багаже. Прибывший из Стамбула мужчина признался, что не знал о запретах и собирался продавать препарат на маркетплейсах.

Россия
таможня
контрабанда
валюты
