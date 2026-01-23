В Домодедово остановили иностранца с необычным товаром для маркетплейсов В Домодедово задержали иностранца с психотропами для продажи на маркетплейсах

В московском аэропорту Домодедово таможенники задержали иностранца с психотропными препаратами в багаже, сообщили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. У него изъяли девять упаковок с 450 таблетками, содержащими алпразолам. Прибывший из Стамбула мужчина признался, что не знал о запретах и собирался продавать препарат на маркетплейсах.

Пассажир прибыл из Стамбула и был остановлен на «зеленом» коридоре. В ходе досмотра его багажа инспекторы обнаружили девять упаковок медицинских препаратов. <…> Общее количество таблеток в блистерах составило 450 штук, — говорится в сообщении.

Исследование выявило, что в таблетках содержится 0,450 г психотропного вещества. В таможне подчеркнули, что в действиях турка усматриваются признаки преступления по части 1 статьи 299.1 УК (контрабанда психотропных веществ). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

