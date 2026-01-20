Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 14:12

Прилетевшую из Дубая россиянку задержали из-за драгоценностей

ФТС: в Шереметьево задержали россиянку из-за украшений на 34 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники таможенной службы России задержали в московском аэропорту Шереметьево гражданку России из-за незадекларированных украшений. Как передает пресс-служба ФТС, драгоценности Cartier оцениваются в 34 млн рублей

Незадекларированные украшения ювелирного дома Cartier стоимостью 34 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 49-летней гражданки РФ, прибывшей из Дубая, — говорится в сообщении.

Женщина была задержана на пункте упрощенного таможенного контроля («зеленый коридор») во время случайной проверки. В ее багаже обнаружили украшения — ожерелье и браслет, в фирменных красных футлярах престижного бренда.

Экспертиза подтвердила подлинность изделий: оба аксессуара выполнены из золота 750-й пробы и инкрустированы драгоценными камнями, среди которых бриллианты, рубины, сапфиры, аквамарин, шпинель, рубеллит, танзанит, альмандин и спессартин. Сумма неуплаченных таможенных платежей за эти украшения составила более 9,9 млн рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге таможенники пресекли деятельность преступной группы, незаконно ввозившей в город табачную продукцию без маркировки. Пятеро подозреваемых были задержаны прямо во время разгрузки прибывшей из Москвы фуры. Партия из более чем 600 тыс. пачек сигарет армянского производства была спрятана за другими товарами.

Россия
Москва
таможенники
драгоценности
