Прилетевшую из Дубая россиянку задержали из-за драгоценностей

Сотрудники таможенной службы России задержали в московском аэропорту Шереметьево гражданку России из-за незадекларированных украшений. Как передает пресс-служба ФТС, драгоценности Cartier оцениваются в 34 млн рублей

Незадекларированные украшения ювелирного дома Cartier стоимостью 34 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 49-летней гражданки РФ, прибывшей из Дубая, — говорится в сообщении.

Женщина была задержана на пункте упрощенного таможенного контроля («зеленый коридор») во время случайной проверки. В ее багаже обнаружили украшения — ожерелье и браслет, в фирменных красных футлярах престижного бренда.

Экспертиза подтвердила подлинность изделий: оба аксессуара выполнены из золота 750-й пробы и инкрустированы драгоценными камнями, среди которых бриллианты, рубины, сапфиры, аквамарин, шпинель, рубеллит, танзанит, альмандин и спессартин. Сумма неуплаченных таможенных платежей за эти украшения составила более 9,9 млн рублей.

