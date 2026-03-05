Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой

Небольшое повышение температуры тела сразу после сна или употребления еды считается нормой, заявила РИА Новости терапевт Татьяна Подщипкова. По ее словам, такой признак также может наблюдаться при занятиях спортом.

Температура может незначительно повыситься после приема пищи, физической нагрузки или сразу после сна. Вариант нормы в таких ситуациях — это субфебрильная температура до 37,5 градусов, — подчеркнула Подщипкова.

Она добавила, что есть люди с особенностями терморегуляции, для которых такая температура является индивидуальной нормой. Врач также напомнила, что измерять этот показатель важно в спокойном состоянии и спустя 15 минут после физической активности.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что в весенний период традиционно наблюдается повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. По ее словам, иммунитет человека после холодов становится менее устойчивым и страдает от нехватки витаминов.