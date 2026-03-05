Зимняя Олимпиада — 2026
«Не имеют мировых аналогов»: хирург об операциях в полевых госпиталях МО РФ

Хирург Касимов: врачи в полевых госпиталях МО РФ проводят уникальные операции

Военно-полевые хирурги проводят операцию в прифронтовом госпитале спецназа «Ахмат» Военно-полевые хирурги проводят операцию в прифронтовом госпитале спецназа «Ахмат» Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости
Российские военные хирурги проводят в полевых условиях операции, которые больше не делает никто в мире, сообщил РИА Новости главный хирург Ленинградского военного округа Минобороны РФ Рустам Касимов в кулуарах конференции в госпитале имени Бурденко. По его словам, речь идет об операциях на магистральных артериях, хирургических вмешательствах на сердце, а также о восстановлении конечностей после тяжелых ранений.

Зачастую на передовых этапах медицинской эвакуации 2-3 уровня (проводятся в полевых госпиталях. — NEWS.ru) выполняются уникальные операции, не имеющие мировых аналогов, — отметил он.

Касимов пояснил, что ключевая задача на начальном этапе — сохранить конечность и как можно быстрее доставить раненого к профильному специалисту. Именно своевременная консервация поврежденной руки или ноги и транспортировка к сосудистому хирургу позволяют в дальнейшем избежать ампутации и вернуть бойцов в строй.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что оказание медицинской помощи на поле боя и спасение раненых в течение «золотого часа» остается главнейшей задачей медицинского обеспечения военнослужащих. «Золотой час» после ранения — это критически важный период, когда быстрая и эффективная медицинская помощь значительно повышает шансы на выживание и снижает риск необратимых осложнений.

