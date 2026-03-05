Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 12:32

В Госдуме предложили изменить закон о военной службе

Депутат Миронов: в России необходимо расширить право военных на увольнение

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России необходимо расширить право военных на досрочное увольнение, заявил Lenta.ru лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, необходимо предоставить такую возможность военным, воспитывающим ребенка-инвалида.

Военнослужащие, занимающиеся воспитанием ребенка-инвалида, такой возможности не имеют, хотя уход за детьми с инвалидностью требует особого внимания. Причем часто — со стороны обоих родителей, да еще и с дополнительными соцгарантиями со стороны государства. Мы предлагаем устранить несовершенство действующего законодательства, — рассказал Миронов.

Представители фракции отметили, что сейчас право на увольнение есть только у военнослужащих, которым необходимо воспитывать несовершеннолетних без супруга или супруги. Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее Миронов заявил, что выплаты по уходу за ребенком необходимо продлить до трех лет. Он внес на рассмотрение соответствующий законопроект.

инициативы
военные
увольнения
дети
