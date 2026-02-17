В Госдуме предложили продлить период выплат по уходу за ребенком

Выплаты по уходу за ребенком необходимо продлить до трех лет, рассказал 360.ru руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он внес на рассмотрение соответствующий законопроект.
Не у всех высокие зарплаты, не все отчисляют большие страховые взносы. Но люди стали родителями, воспитывают ребенка, государство обязано обеспечить ему хотя бы прожиточный минимум, — заявил Миронов.
Депутат подчеркнул, что демографическая ситуация в стране находится на низком уровне, и государству необходимы решительные меры поддержки семей. В качестве источника финансирования он предлагает увеличить налог на доходы физлиц до 35% для россиян с годовым заработком более 500 млн рублей.
Ранее член ОП России Сергей Рыбальченко заявил, что введение в России отцовского капитала будет стимулировать рождение третьих и последующих детей. По его словам, в многодетных семьях финансовое бремя часто ложится только на мужчину, поскольку около 40% матерей не работают.