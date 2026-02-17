Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 17:43

В Госдуме предложили продлить период выплат по уходу за ребенком

Депутат Миронов: выплаты по уходу за ребенком необходимо продлить до трех лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Выплаты по уходу за ребенком необходимо продлить до трех лет, рассказал 360.ru руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он внес на рассмотрение соответствующий законопроект.

Не у всех высокие зарплаты, не все отчисляют большие страховые взносы. Но люди стали родителями, воспитывают ребенка, государство обязано обеспечить ему хотя бы прожиточный минимум, — заявил Миронов.

Депутат подчеркнул, что демографическая ситуация в стране находится на низком уровне, и государству необходимы решительные меры поддержки семей. В качестве источника финансирования он предлагает увеличить налог на доходы физлиц до 35% для россиян с годовым заработком более 500 млн рублей.

Ранее член ОП России Сергей Рыбальченко заявил, что введение в России отцовского капитала будет стимулировать рождение третьих и последующих детей. По его словам, в многодетных семьях финансовое бремя часто ложится только на мужчину, поскольку около 40% матерей не работают.

депутаты
пособия
семьи
инициативы
