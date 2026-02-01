В России хотят поддержать многодетные семьи отцовским капиталом

Введение в России отцовского капитала будет стимулировать рождение третьих и последующих детей, заявил в беседе с ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, в многодетных семьях финансовое бремя часто ложится только на мужчину, поскольку около 40% матерей не работают.

На мой взгляд, вот такой [отцовский] капитал в размере 2 млн рублей мог бы, с одной стороны, стимулировать отцов реализовать свои репродуктивные планы. Во-вторых, это повысит роль отца в семье, — отметил Рыбальченко.

По его мнению, в то время как материнский капитал является важной гарантией для женщин, аналогичную практику необходимо распространить и на отцов. Глава комиссии объяснил, что выплата могла бы предоставляться при рождении третьего ребенка в рамках одного брака.

Ранее сообщалось, что сумму маткапитала на первого ребенка проиндексировали на 5,6%. Согласно постановлению правительства «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году», размер выплаты увеличится до 728 921,9 рубля.