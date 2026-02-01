В России пересчитали размер маткапитала на первого ребенка

Сумму маткапитала на первого ребенка проиндексировали на 5,6%, говорится в постановлении правительства «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году». По данным документа, размер выплаты увеличится до 728 921,9 рубля.

Также в Минтруде добавили, что материнский капитал на второго ребенка составит 234 321,23 рубля для родителей, которые уже получили деньги на первого. В ином случае они имеют право на сертификат в размере 963 тысячи рублей.

Ранее в Госдуме предложили расширить возможности использования материнского капитала, сумма которого уже приближается к 1 млн рублей, в то время как запросы многодетных семей растут. Новые идеи обсудят с родительскими ассоциациями. В парламенте также отметили, что любое нововведение должно сохранять основную цель выплаты — долгосрочную помощь на жилье или образование.

Также сообщалось, что Социальный фонд России предоставил пособие по беременности и родам пяти тысячам студенток-очниц. Выплаты начали осуществляться с сентября 2025 года. Обратиться за получением пособия можно через портал госуслуг либо через клиентские службы Соцфонда.