02 марта 2026 в 10:44

В Госдуме рассказали, как правильно использовать маткапитал

Депутат Панеш: при улучшении жилищных условий нельзя выделять доли бабушкам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При улучшении жилищных условий с помощью маткапитала нельзя выделять доли жилья бабушкам и дедушкам, рассказал LIFE.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что в таком случае семья может привлечь внимание контролирующих органов.

Если бабушка вложила свои личные деньги в покупку, то ее доля оформляется отдельно, пропорционально ее вложению, но это никак не связано с маткапиталом, — рассказал Панеш.

Депутат подчеркнул, что материнский капитал — выплата, предусмотренная только для родителей детей. По его словам, доли необходимо выделить всем, кого закон считает членами семьи.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования или ежемесячные выплаты. Он отметил, что размер выплаты в 2026 году проиндексировали.

