02 марта 2026 в 11:48

Моргенштерна будут судить в России

Уголовное дело Моргенштерна передали в суд

Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Уголовное дело против рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) направили в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Обвинение связано с уклонением от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

В надзорном ведомстве уточнили, что Моргенштерн дважды привлекался к административной ответственности, но продолжил публиковать материалы в соцсетях без обязательного указания на статус иноагента.

Дело передано в суд для рассмотрения заочно, поскольку артист находится в розыске. Судебная дата будет назначена после поступления материалов.

Ранее стало известно, что предварительное слушание по уголовному делу актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) перенесли на 3 марта. Артиста обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

До этого журналиста Андрея Солдатова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно привлекли к суду за уклонение от обязанностей иностранного агента. Он также обвиняется в участии в нежелательной организации. По данным следствия, Солдатов уже привлекался к административной ответственности за указанные правонарушения.

Алишер Моргенштерн
суды
иноагенты
нарушения
рэперы
